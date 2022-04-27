Kayseri'den kısa kısa

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, davet üzerine öğrenci evinde sahur yaptı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çalış, öğrencilerin davetini kıramadı ve Talas'taki bir öğrenci evine konuk oldu.

Öğrencilerle birlikte mutfağa girerek, menemen pişiren Çalış, yer sofrasında sahur yaptı.

Sahura, ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duran Toksarı ve Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Hakan Pekel de katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ertürk'ten Büyükşehir Belediyesine ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Serdar Öztürk, genel müdür ve daire başkanları katıldı.

KASKİ 2022 Yılı Bütçe ve Yatırım Toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) 2022 Yılı Bütçe ve Yatırım Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, 2021 yılını dolu dolu geçiren altyapı kuruluşlarının 2022'de beklenen hizmetleri hayata geçirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu süreçte 5 megavatlık GES çalışmasının devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, "Alternatif projeler üretmek suretiyle kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve gelir kaynağı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi atıklarımızı aynı şekilde değerlendirecek, beklenilen hizmetleri vatandaşımıza ulaştıracak gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi sporcularından madalya

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve partneri Mustafa Nebhan, çift erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Mustafa Nebhan, çift erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, bayan takımı ise küçükler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti.

Talas Belediyesi hayvan barınağı zorunluluğunu 2,5 yıl önceden hayata geçirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin 2022 yılı sonuna kadar sahipsiz hayvanları için geçici barınma merkezi yapma zorunluluğunu 2,5 yıl önce hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma Seferberliği' programına katıldığını belirtti.

Başkan Yalçın, birçok işi önlerine sorun olarak gelmeden hallettiklerini ifade ederek, "Sahipsiz hayvanları için 26 Ekim 2019 tarihinde Talas Patievi'ni hizmete açtık. O tarihten bu yana burada binlerce can dostumuzun barınma ihtiyacını karşıladık, tedavilerini yerine getirdik." ifadelerini kullandı.