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Erkekleri Koruma Derneği, Hakları İçin Bakanlık Önünde Eylem Yaptı

Erkekleri Koruma Derneği, Hakları İçin Bakanlık Önünde Eylem Yaptı
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Erkekleri Koruma Derneği üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde erkek haklarının görünür olması için basın açıklaması düzenledi. Dernek başkanı Bahri İnceler, erkeklerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, bireysel eşitlik talep etti.

ERKEKLERİ Koruma Derneği üyeleri, erkek haklarının toplumda daha görünür olması talebi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Erkekleri Koruma Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya geldi. 'Eşit velayet, eşit adalet', 'Erkeklerin de kalbi var', 'Çığlıklarını duyun' ve 'Nafaka yükü köleliktir', 'Erkekler de özgürlük ister' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup üyeleri, erkek haklarına dikkat çekmek için slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler yaptı. İnceler, bireysel eşitlikten yana olduklarını belirterek, "Birçok baba evladını göremiyor. Ne zaman evlatlarımızı annelere versek, çocuklarımız bize düşman olarak geri geliyor. Bunun yanı sıra nafaka vermek zorundayız. Birçok erkek iftiraya uğruyor. Evinden atılıyor, özellikle uzaklaştırma kararları tamamen keyfi alınıyor. Özellikle bir kadın istediği zaman hiçbir ispatı olmadan kocasını evden atabiliyor. Bu adam evine dahi giremiyor, eşyalarını alamıyor. Bunun yanı sıra eşyalarını dahi alamazken maalesef bu kadın başka bir insanla da ilişki yaşayabiliyor aynı zamanda. Buna bir adam hiçbir şey yapamıyor. Çok basit şekilde hapis cezaları veriliyor. Çünkü bir kadın iftira attığı zaman, örnek veriyorum; bir otobüse bindiğinizde psikolojisi bozuk bir kadın 'Bu adam bana tacizde bulundu' dediği zaman hem toplumdan linç yiyorsunuz hem size kimse inanmıyor hem de mesleğinizden oluyorsunuz, işinizden oluyorsunuz, gücünüzden oluyorsunuz, hayatınızdan oluyorsunuz. Boşandıktan sonra dahi kurtulamıyorsunuz. Bunun için ben Aile Bakanlığımıza buradan sesleniyorum. Bakanlığımızın güzel çalışmalar yaptığını biliyorum ama erkeklerle alakalı da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Buradan sizlerin huzurunda randevu talep ediyorum. Lütfen Sayın Bakanım sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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