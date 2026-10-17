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Erhürman ile Hristodulidis, Pile'de lider olarak ilk kez aynı etkinlikte buluştu

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis, BM kontrolündeki Pile köyünde düzenlenen 6'ncı Pile Barış Festivali'ne birlikte katıldı. Aynı masada yemek yiyip sohbet eden ikiliden Hristodulidis, sonrasında 'Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinden başka seçenek yok' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bulunan Pile köyündeki festivale birlikte katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Barış Gücü'nün Pile Ofisi, 6'ncı Pile Barış Festivali düzenledi.

Festivalde, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi.

Türkler ve Rumların bir arada yaşadığı ara bölgedeki Pile köyünde düzenlenen festivalde, Erhürman ile Hristodulidis aynı masada yemek yedi ve daha sonra baş başa sohbet etti.

Festivale, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eşi Oya Talat, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou, Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, Pile Rum Muhtarı Simos Mytides ve Emekçi Halkın Sol Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da katıldı.

Erhürman ile Hristodulidis'in lider olarak birlikte ilk kez katıldıkları sosyal etkinlik olan festival, Grup Otantik tarafından gerçekleştirilen canlı müzik dinletisiyle son buldu.

Öte yandan Rum basınında yer alan haberlere göre, festival sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan GKRY Lideri Hristodulidis, festivale katılış amacının güçlü bir mesaj vermek olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinden başka seçenek yok. Vatanımızı yeniden birleştirmek için birlikte çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanabilmesi için siyasi iradenin gerekli olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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