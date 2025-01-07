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Erenler'de Altyapı Projesi Başladı

Erenler'de Altyapı Projesi Başladı
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Erenler ilçesinin 4 mahallesinde 10 bin metrelik altyapı projesine yönelik çalışmalar başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, altyapı sorunlarının giderileceğini ifade etti.

Erenler ilçesinin 4 mahallesinde 10 bin metrelik altyapı projesinin çalışmalarına başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerinde su kayıpları ve basınç sorunlarına neden olan 10 kilometrelik bölgede altyapı çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sakarya'nın altyapı ihtiyaçlarını hızla çözüme kavuşturarak kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Bize emanet olan içme suyu kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde miras bırakabilmek için hatlarımızda su kayıplarına geçit vermiyoruz. 4 mahalleye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk oyunu "Karga ile Ayı" oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde yeni yılın ilk oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Karga ile Ayı" çocuk oyunu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunda, beklenmedik bir şekilde yaşanan olayların her iki karakter için de hayallerine ulaşma fırsatına dönüşmesini ve keyifli bir macera ele alındı.

Erenler'de iki projenin çalışmaları sürüyor

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, iki projenin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünce aile sağlık merkezi için yer tahsisi yapıldı. Yeşiltepe Mahallesine ise pazar kurulması için çalışmalar sürüyor.

SUBÜ Stratejik Plan Çalıştayı raporu yayımlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ), 15 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı'na ilişkin sonuç raporu yayımlandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, yönetimden eğitime, AR-GE'den toplumsal hizmete kadar birçok stratejik tema ele alınarak kapsamlı sonuçlar elde edildi.

Çalıştayda, kurumsal zeka, dijitalleşme fırsatları ve liderlik okulu uygulamaları gibi stratejik girişimler üniversitenin potansiyelini artıracak fırsatlar olarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Çalıştayda elde ettiğimiz sonuçlar üniversitemizin 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında kritik rol oynadı ve geleceğe yönelik vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda etkili rehber niteliği kazandı. SUBÜ'nün geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için çalıştayda elde edilen katkıları son derece değerli olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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