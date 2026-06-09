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Motosikletle yaklaştığı kişiye ateş etti, mermiler bina ve otomobile isabet etti

Motosikletle yaklaştığı kişiye ateş etti, mermiler bina ve otomobile isabet etti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletli bir kişi, sokakta yürüyen Ö.T.'ye 5 el ateş etti. Saldırıda yara almayan Ö.T. kurtulurken, mermiler otomobil ve bir binaya isabet etti. Polis soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokakta yürüyen Ö.T. motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda mermiler çevredeki otomobil ve bir binaya isabet etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli ilçesi Uzunmehmet Mahallesi Çavdarlı Sokak Oba Kent önünde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, sokakta yürüyen Ö.T.'ye yaklaşarak 5 el ateş etti. Ö.T., olaydan yara almadan kurtulurken, silahtan çıkan mermiler park halindeki otomobil ve bir apartmanın duvarına isabet etti. Şüpheli ateş açtıktan sonra hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ö.T. ve görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, olay yerinde inceleme çalışması yaptı.

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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