Erdoğan: Venezuela'ya Yönelik Tek Taraflı Yaptırımlara Karşı Olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile Bir Kez Daha Paylaştım - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmenin ardından, "Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım" dedi. Maduro ise "Bankacılık için, gaz için, altın için, kömür için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Yasal bütün politik, ekonomik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Maduro, baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin ardından mutabakat metinlerine imza attı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları söyledi:

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ TÜM VEÇHELERİ İLE ELE ALDIK"

" Değerli dostum, tıpkı Simon Bolivar ve Hugo Chavez gibi ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harfler ile yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesindeki duruşu da takdire şayandır. Dışişleri Bakanı'mın nisan ayında Karakas ziyareti vesilesi ile 'Ortak İş birliği Komisyonu'nun 3. toplantısı icra edilmişti. Hemen ardından Sayın Maduro'nun bu ziyareti, iş birliğimize büyük bir ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizi tüm veçheleri ile ele aldık. İş birliğimizi daha ileri taşıma irademizin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik.

"HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ EN KISA SÜREDE 3 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAKTIR"

Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş iş birliği potansiyeli bulunuyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni iş birliği imkanları ve karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. 2019 senesinde 150 milyon düzeyinde olan ticaret hacmimizi 2020'de iki katına, geçtiğimiz yıl ise neredeyse üç kat artırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar, bu sene bir milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz, bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. Görüşmelerde bu çerçevede atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Bugün imzalanan mutabakat zabıtları ile ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Eğitim ve kültür, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfı'mızın Karakas'taki üçüncü okulunun açılışı, Dışişleri Bakanı'mın ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Bugüne kadar 76 Venezuelalı gence Türkiye bursları kapsamında ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bu sayıyı umarım önümüzdeki senelerde daha da artıracağız. Yakında Yunus Emre Enstitümüzün de Karakas'ta bir kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır.

"TİKA, BUGÜNE KADAR VENEZUELA İLE 20'YE YAKIN PROJE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Venezuela ile kalkınma alanında iş birliğine de önem veriyoruz. TİKA, bugüne kadar Venezuela ile eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde o da Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte merkezini oluşturacaktır. Türk Hava Yolları, İstanbul-Karakas hattında haftada yedi sefer düzenleyerek aramızda adeta bir köprü vazifesi görmektedir.

" VENEZUELA'YA YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KARŞI OLDUĞUMUZU SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE BİR KEZ DAHA PAYLAŞTIM"

Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımızda ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım. Bu vesile ile Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum ve temmuz ayı içinde de iade-i ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz. Bu arada da bazı bakanlarımız muhataplarıyla da irtibatlarını kurmak sureti ile ilişkileri geliştirecekler."

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise şöyle konuştu:

"PANDEMİ ZAMANINDA TÜRKİYE HER ZAMAN BİZİM YANIMIZDAYDI"

"Sizlere Sayın Cumhurbaşkanı'm, Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandemi zamanında Türkiye her zaman oradaydı, bizim yanımızdaydı, bize her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, bütün gereken her şeyi sağlık için ve bu pandemiyi aşmak için seferber etti. Biz, bunu birlikte başardık. O yıllar, 2020-2021 yılları güç yıllardı. O yıllar içerisinde, burada gerçekten dostluğun en önemli unsurunu bize bir kez daha sergilediniz. Bizim vatanımız kendini toparlama süreci içerisinde. Biz, 2021 yılını ilk adımlarını atarak geçirdik. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık ve istikrarımızı politik, sosyal olarak güçlendirmeye adadık. Venezuela yeniden doğuyor. Siz 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde biz gerçekten bir fırtınanın ortasında gibiydik. Bütün tek taraflı, bahsettiğiniz yaptırımlarının merkezindeydik. Daha sonra bu yaptırımlar çığ gibi üzerimize geldi. Daha sonra benim için ölüm tehdidi oluştu. 2018'de, 2019'da, 2020'de öldürmeye kalkıştılar. Daha sonra pandemi geldi. 'Mükemmel kriz' diyorlar değil mi? Bu bir mükemmel bir fırtınaydı ama bunun içerisinde Venezuela halkı kendi direnişi ile üstün bilinci ile oradaydı. Bundan dolayı da büyük bir güce sahipti. Aynı zamanda Simon Bolivar'ın özgürlükçü ahlakına ve Hugo Chavez'in özgürlükçü ruhuna sahipti. Bu sayede ileriye doğru adımlar atmayı başardık ve bu adımlar da bize artık yeniden toparlamanın ilk göstergelerini ulaştırdı. 2022'de büyümenin ilk göstergelerini gördük. Biz, burada bütün en önemli bulguları gördük. Artık ticari büyümemiz ortada; ekonomimiz, üretimimiz büyüyor. Bahsettiğimiz gibi gıda alanında büyük bir yeşerme var.

"YATIRIMCILAR VENEZUELA'YA GELSİN"

Artık Sayın Cumhurbaşkanıma, yatırımcılara diyorum ki yatırımcılar Venezuela'ya gelsin. Çünkü turizm için, madencilik için gelsinler. Endüstri için gelsinler, lojistik için gelsinler. Bankacılık için, gaz için, altın için, kömür için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. İşte o an, bu an, sizlere garantisini verebilirim. Yasal bütün politik, ekonomik zeminlerimiz hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu, bizim için artık bir açılım süreci.

Bizim için bu açılım sürecidir. Lütfen dikkat edin; bizim için bir havayolu köprüsü var. Her gün Karakas'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Karakas'a uçuşlarımız var. Yolcular, turistler, Venezuelalılar nereye gelmek istiyorlar? Asya, Afrika ve başka destinasyonlara İstanbul'dan gitmek istiyorlar. Turizmin tadını Türkiye'de çıkarmak istiyorlar.

Bizim için muhteşem fiyatlar var. Türkiye'nin tarihine, karakterine büyük bir sevgimiz, saygımız var. Çok geniş bir iş birliği alanımız var. Buraya baktığımızda, biz burada 54'ü aşkın iş birliği anlaşması üzerine konuşuyoruz. Çok önemli üç anlaşma; turizm, tarım ve bankacılık alanında üç tane anlaşma imzaladık.

Venezuela, burada küllerinden doğan bir kuş. Türkiye'nin halkı şundan emin olabilir. Venezuela sadık, çalışkan, güvenilir bir dosttur. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kendisini en yakın zamanda Karakas'ta ağırlamayı bekliyoruz."

