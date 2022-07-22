Erdoğan: Bu İmzalarla Birlikte Dünyaya Müjdeyi Vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Rusya- Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı hububat meselesi ile alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da; 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"İHMAL VE İHANET EDENLERİ TARİHE GÖMMEYİ DE ÇOK İYİ BİLİR"

"Bu şehre, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Tabii bu öyle herkese nasip olacak bir paye, bir şeref değildir. Bunun için emek vermek, vakit vermek, kendini şehrine ve insanına adamak gerekir. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı, işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi, ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin taktirini biz, sizlere bırakıyoruz. İstanbul, kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir. Rabbim bizleri, İstanbul'a ve bu ülkeye hizmetkar olanlardan eylesin.

"RUSYA-UKRAYNA TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA BİRLİKTE TARIM KORİDORUYLA ALAKALI HUBUBAT MESELESİ İLE ALAKALI SIKINTILARI AŞARAK İMZALAR ATILACAK"

Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde inşallah Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı hububat meselesi ile alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak. Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.

"DENGESİZ FİYATLAMALAR, YAVAŞ YAVAŞ DURULMAYA, YERLİ YERİNE OTURMAYA BAŞLADI"

Vatandaşlarımızı, enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık. Alıyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanımızın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Biz kısmı, piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar, yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Hükümet olarak, ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. "

ANKA / Güncel