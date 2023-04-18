Erdoğan: Bay Bay Kemal, emperyalizm edebiyatı yapıyor (2)

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AK Parti İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Cahit Altunay öğle namazının ardından Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde seçmenler ile bir araya geldi.
AFYONKARAHİSAR MÜZESİ'Nİ AÇTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'ndaki miting sonrası yapımı tamamlanan Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile diğer protokol üyelerinin eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin maliyetinin 350 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Erdoğan, "Bölgenin en büyük müzesi Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yapıyoruz. Uzun bir süredir devam eden bu efsane, şimdi tamamlandı. Bugün böyle güzel anlamlı bir dönemde açılışını yapıyoruz. Tüm kültürel derdi olanlara, tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi hayırlı olsun. Ufkumuzu, ufkunuzu aydınlatsın diyorum kurdeleyi de bu anlayışla kesiyoruz ve TOKİ'nin yaklaşık 350 milyonu bulan bir yatırımıyla burayı bitirmiş olması bizler için de ayrı bir gurur vesilesi. Gerek Bakanım Mehmet Bey'e gerek valimize gerek tüm emeği geçenlere hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Kurdeleyi de bu anlayışla kesiyoruz. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak kurdeleyi kesenlerde kalıyor. ya Allah Bismillah" dedi.55 BİN METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİAfyonkarahisar Müzesi, 1933-1970 yılları arasında Taş Medrese'de hizmet verdikten sonra 1971 yılında Kurtuluş Caddesi'ndeki binaya taşındı. Burada da uzun yıllar ziyaretçilerini ağırlayan Afyonkarahisar Müzesi'nin yeni binası Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımıyla Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki 25 bini kapalı toplam 55 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Kybele, Herakles ve Zeus heykellerinin yanı sıra Paleolitik Dönem, Eski Tunç Çağı, Hitit, Frig, Pers, Lidya, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait binlerce parça eser Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenecek.
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,