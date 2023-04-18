Erdoğan: Bay Bay Kemal, emperyalizm edebiyatı yapıyor (2)

AFYONKARAHİSAR MÜZESİ'Nİ AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'ndaki miting sonrası yapımı tamamlanan Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile diğer protokol üyelerinin eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin maliyetinin 350 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Erdoğan, "Bölgenin en büyük müzesi Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışını yapıyoruz. Uzun bir süredir devam eden bu efsane, şimdi tamamlandı. Bugün böyle güzel anlamlı bir dönemde açılışını yapıyoruz. Tüm kültürel derdi olanlara, tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi hayırlı olsun. Ufkumuzu, ufkunuzu aydınlatsın diyorum kurdeleyi de bu anlayışla kesiyoruz ve TOKİ'nin yaklaşık 350 milyonu bulan bir yatırımıyla burayı bitirmiş olması bizler için de ayrı bir gurur vesilesi. Gerek Bakanım Mehmet Bey'e gerek valimize gerek tüm emeği geçenlere hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Kurdeleyi de bu anlayışla kesiyoruz. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak kurdeleyi kesenlerde kalıyor. ya Allah Bismillah" dedi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,