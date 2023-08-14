Erdemli'de Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dün ormanda çıkan ve 5 saatte kontrol altına alınan yangında 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi, Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için 5 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankı ve 203 personelle havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2,5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü, çıkış sebebinin ise henüz tespit edilemediği bildirildi. Konuya ilişkin tahkikatın sürdüğü de belirtildi.