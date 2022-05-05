Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.

ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.

Çiriş, Kayacı ve Üçtepe mahallelerinde yağmurun ardından dolu etkili oldu.

Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen sebzelerde zarar meydana geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

AA / Güncel

Erdemli, Üçtepe, Mersin, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title