Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.
ERDEMLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.
Çiriş, Kayacı ve Üçtepe mahallelerinde yağmurun ardından dolu etkili oldu.
Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen sebzelerde zarar meydana geldi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
AA / Güncel