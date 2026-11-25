BALIKESİR'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan tartışmada İsmail Süzan'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ali Topallar (50), 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, bacaklarına ateş ettiği maktulü öldürme kastının olmadığını iddia etti. Sanığa tepki gösteren maktulün eşi Sibel Süzan, "Katil. Yalan söylüyorsun. Yıktın benim yuvamı. Ciğerlerin ağzından çıksın" diye bağırdı.

Olay, 7 Mayıs saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçmaların isabet etmesi sonucu kalçası kopan Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Süzan, 9 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CENAZESİ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE TAŞINDI

İsmail Süzan, Erdek Yalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Süzan'ın tabutu mezarlığa, yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici aracıyla taşındı.

'KÜFREDİNCE ŞUURUMU KAYBETTİM'

Ali Topallar hakkında Bandırma 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. Çıktığı ilk duruşmada "Keşke olay bu duruma gelmeseydi" diyen Topallar, "Komşum olan İsmail Süzan arabanın içinde yüksek sesle müzik çalıyordu. Kendisini, müziğin sesini kısması için uyardım. Bana küfredip, 'Sen adam mısın? Sana eteklik giydirip, pavyonda dolaştıracağım' diye bağırdı. Şoka girdim. Önce hiçbir hareket yapmayarak, iş yerime gittim. Ancak dışarıdan bana küfretmeyi sürdürüyordu. Tepki göstermeden içeri girdiğimde küfredince bir anda şuurumu kaybederek, tüfeğimi alarak yanına gelip, bacaklarına toplam üç kez ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Üzgünüm ve pişmanım" dedi.

SANIĞA BAĞIRINCA SALONDAN ÇIKARILDI

Duruşmada hazır bulunan İsmail Süzan'ın eşi Sibel Süzan, sanık ifade verirken kendisine tepki gösterdi. Mahkeme başkanının talimatıyla, salondan çıkartılan Sibel Süzan, "Katil. Yalan söylüyorsun. Yıktın benim yuvamı. Ciğerlerin ağzından çıksın" diye bağırdı.

Mahkeme, tanıkların dinlendiği duruşmayı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı