Erdal Beşikçioğlu : Mansur başkanımla bir sıkıntım olmadı

ANKARA'da CHP'nin Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktığı iddiasıyla ilgili, "Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmadı. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı, bu Ankara'ya daha neler yapacak" dedi.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda basın toplantısı düzenledi. Beşikçioğlu, 30 yılının sanatla iç içe geçtiğini belirterek "Şimdi değişen tek şey 'seyirci' olarak adlandırdığım yurttaşlarımızı 'seçmen' olarak adlandıracağız. Tek değişiklik bu; ama zaten onlarla beraber yaklaşık 30, 40 yıldır bu sanatın içindeyim. Onların her zaman derdini dinledim, zaman zaman bana 'Vali'den dolayı şikayetlerini dile getirmişlerdir. Bunların hepsi, her seferinde sözde kaldı. Bunu hayata geçirme, gerçekleştirme imkanı bu. Ortak bir akılla, inanan genç nüfusuyla Etimesgut'ta bence müthiş bir rüzgar esecek" dedi.

'YAKALANMASI GEREKEN GENÇ BİR KUŞAK VAR'

Etimesgut nüfusunun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken Beşikçioğlu, "Çekirdek aile, yeni anne-baba olmuş insanların tercih ettiği bir yer. Anne, babadan bahsediyorum. Hiç ideolojik bir simgeden bahsetmiyorum. Çünkü onların da tüm ihtiyaçlarını yerine getirecek, anne baba olmaktan kurtarıp, o genç evlatlarına bakabilecek bir yapıyla, onları bu sosyal ortamın içerisinde evlere hapsetmeden yaşatmak arzusundayım. Genç nüfusun dinamizmini örgütle beraber güzel kavrayıp, sanırım Mansur Başkan'ın da bu sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüt ederek, örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecektir diye düşünüyorum. Şu anda herkes ekonomik krizi düşünüyor; fakat benim asıl derdim yakalanması gereken genç bir kuşak var. Onun ihtiyaçları, onun algıları bambaşka düzeyde. Eğer bunu becerebilirsek Ankara, Cumhuriyet'in başkenti olarak tekrar parlamaya devam eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ANKARA İÇİN YAPTIKLARI ASLA UNUTULMAZ'

Beşikçioğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendi adaylığına sıcak bakmadığı yönündeki iddialara yanıt veren Beşikçioğlu, "Mansur Bey ile hep görüştük. Ankara'daki sanat etkinliklerinin ya da sosyal dünyanın nasıl olması gerektiğini etüt ettik. Özellikle pandemide Mansur başkanın Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Biz de orada elimizden geldiğince onun yanında güçlü görünmeye çalıştık. Mansur başkan, benim için bambaşka bir yerde. O yüzden çok değerli bir isim. Onun için de aynı şekilde düşünüldüğümü düşünüyorum. Televizyonda seyrettiğim durumları, açıkçası yaşamadım. 'Vay, siyaset de enteresanmış' dedim. İlk defa o zaman siyasetle karşılaştım. Ama Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmadı. Mansur başkanımla da benim asla bir sıkıntım olamaz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı, bu Ankara'ya daha neler yapacak" dedi.

'DİZİ ÇEKMEYECEĞİM DERSEM OY VERMEZLER'

Beşikçioğlu, sanat hayatına da devam edeceğini belirterek, "Eğer 'diziyi çekmeyeceğim' dersem oy vermezler. Onun için, ilk şartım oydu benim. Çünkü benim halkımla iletişim kurma biçimim hazırladığım repertuvarlarda gizli. O yüzden benim sahneyi bırakmam doğru olmaz. Evet, 650 bin kişinin bir belediye başkan adayıyım; ama 80 milyonun sanatçısıyım. Bu bağlamda da açıkçası örgüt bana tam desteği verdi. Hobi olarak sanatımı yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.