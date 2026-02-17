Haberler

ERÜ'de "4. Tarım Eğitim Kış Kampı" düzenlendi

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, gıda arz güvenliği ve temiz gıda konularında farkındalık yaratmak amacıyla '4. Tarım Eğitim Kış Kampı' etkinliğini gerçekleştirdi. Katılımcılar, sektördeki önemli isimlerden bilgi ve tavsiyeler aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "4. Tarım Eğitim Kış Kampı" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Oğuzhan Karabulut, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılışında konuşan Altun, gıda arz güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Şahan ise temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşımın önemine değindi.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Karabulut da öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay ise şeker sektörünün dünü ve bugünü ile Kayseri Şeker Fabrikasının faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav da katılımcılara Kayseri'nin tarım ve hayvancılığını anlattı.

Etkinlik, Tarım Eğitimi Kış Kampı Başkanı Muhammet Turan Aşık'ın sunumuyla devam etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
