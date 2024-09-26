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Erbaa'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Erbaa'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde başka bir kişinin suçsuz olduğu belirlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta takip ettiği kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde evine giden S.G'yi (36) kaldırımda yürüdüğü sırada bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin olayla ilgisi bulunmadığı belirlendi.

Bunun üzerine M.K. serbest bırakıldı.

Polisin 60 ev ve iş yerindeki yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izlemesinin ardından olayla ilgili zihinsel engelli İ.B. (25) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralanan S.G. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, İ.B'nin S.G'ye saldırdığı anlarla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen S.G'ye arkasından yaklaşan zanlının bir anda bıçakla saldırması ve kaçmaya çalışan kadını kovalaması yer alıyor.

Başka bir kayıtta ise İ.B'nin elinde şapkayla yürüdüğü anlar görülüyor.

Erbaa ilçesinde dün akşam kendisini takip eden kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğraması sonucu yaralanan S.G. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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