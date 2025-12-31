Erbaa Belediyesi beklenen kar öncesi hazırlıklarını tamamladı

Erbaa Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Perşembe günü kar yağışının beklendiği Erbaa'da belediye ekipleri yağışla beraber yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için teyakkuza geçti.

Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından yolların kapanmaması ve olası buzlanma için hazırlıklarını tamamladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kar yağışı için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Hemşehrilerimizin kar yağışı sebebiyle olumsuzluktan etkilenmemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm ekiplerimiz yağış öncesi teyakkuz halinde. Bereketli bir yağış olmasını diliyor, vatandaşlarımızdan trafikte daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum." dedi.