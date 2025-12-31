Haberler

Erbaa Belediyesi beklenen kar öncesi hazırlıklarını tamamladı

Erbaa Belediyesi beklenen kar öncesi hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erbaa Belediyesi, beklenen kar yağışının öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma riskine karşı teyakkuzda. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erbaa Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Perşembe günü kar yağışının beklendiği Erbaa'da belediye ekipleri yağışla beraber yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için teyakkuza geçti.

Erbaa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından yolların kapanmaması ve olası buzlanma için hazırlıklarını tamamladı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kar yağışı için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Hemşehrilerimizin kar yağışı sebebiyle olumsuzluktan etkilenmemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm ekiplerimiz yağış öncesi teyakkuz halinde. Bereketli bir yağış olmasını diliyor, vatandaşlarımızdan trafikte daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi