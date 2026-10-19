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Erakçi, Netanyahu'nun hapse girmemek için ABD'yi İran'la savaşa sürüklediğini savundu

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hapse girmemek için ABD'yi İran ile yeni bir savaşa sürüklemekle suçladı. Erakçi, Netanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına X hesabından tepki gösterdi; İran'ın saldırılardan daha güçlü çıktığını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hapse girmemek için ABD'yi İran ile bir başka savaşa sürüklemekle suçladı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun İran aleyhine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İranlı Bakan, "Netanyahu, hapse girmemek için İsrail ve ABD Başkanı açısından doğurabileceği sonuçları göz ardı ederek, ABD'yi yeni bir savaşa sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın "işini bitirmek için" düzenlenen geçenki saldırılardan İran'ın daha güçlü çıktığını savunan Erakçi, "Şansınızı bir kez daha denemek mi istiyorsunuz? Buyurun, deneyin. Ama dikkatli olun; bizim de henüz tamamlanmamış işlerimiz var." açıklamasında bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin "varoluşsal öneme sahip" olduğunu ileri sürerek, açıkladığı güvenlik doktrininde "İran rejimini devirme" konusuna değinmişti.

İran'ın "ekonomisinin gün geçtikçe kötüleşmesinin halk baskısını artırdığını ve yeni protestoların başlayabileceğini" öne süren Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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