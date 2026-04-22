Havza'da "Gönülden İlk Kıvılcım - Engelleri Birlikte Aydınlatalım Projesi" hayata geçirildi

Havza'da 'Gönülden İlk Kıvılcım - Engelleri Birlikte Aydınlatalım Projesi' hayata geçirildi
Havza Sosyal Hizmetler Merkezi'nin düzenlediği 'Gönülden İlk Kıvılcım Projesi' çerçevesinde, engelli bireyler ve yakınları için eğitim programları ve atölye etkinlikleri başlatıldı. İlk etkinlikte uzmanlar tarafından psikolojik dayanıklılık, iletişim ve engellilerin sosyal yeri konularında sunumlar yapıldı.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hazırlanan "Gönülden İlk Kıvılcım - Engelleri Birlikte Aydınlatalım Projesi" kapsamında bilgilendirme programı düzenlendi.

Havza, Kavak, Ladik ilçelerinde ikamet eden 7-70 yaş aralığındaki engelli bireylere yönelik çevrim içi eğitim ve yüz yüze atölye etkinlikleri düzenlenmesi, öz benlik algılarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk etkinlik gerçekleştirildi.

Havza Fizik Tedavi Merkezi Uygulama Mutfağı'nda düzenlenen ilk etkinlikte engelli ve engelli yakınlarına klinik psikolog Gülbeyaz Süme tarafından "Zorlu yaşam koşullarında psikolojik dayanıklılık ve duygu düzenleme", dil ve konuşma terapisti Begüm Gün tarafından "Farklı engellerde iletişim: herkes için anlaşılabilir bir dünya" ile manevi danışman Hilal Sevil Teğiş tarafından da "İslam dininde engellilerin yeri ve önemi" konulu sunum yapıldı.

Sunumların ardından Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, müdür yardımcıları Yusuf Duru ve Müslim Selçuk Babillioğlu tarafından konuşmacılara çiçek verildi.

Gümrükçü, her zaman engelli ve engelli yakınlarının yanlarında olduklarını belirtti.

Daha sonra Gümrükçü, Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada Türkiye ikincisi olan Bilal Deniz Özkurt'a hediye verdi.

Etkinlikte pasta da kesildi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, proje ile engelli bireylerin sadece fiziksel bakım ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da gözetmenin hedeflendiğini anlatarak, "Onları toplumsal hayata daha güçlü şekilde dahil etmeyi amaçlamaktayız. Projemiz kapsamında çevrim içi ve yüz yüze eğitim programları düzenlenecek." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
