Enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor? - Haberler

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Enflasyondaki yükseliş neden durdurulamıyor?

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 61.14'e çıktığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonun yüzde 61.14'e çıktığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre enflasyondaki yükseliş büyük ihtimalle sürecek. Bu da çalışanların ücretlerinin daha da erimesine neden olacak.

DailyMotion.com / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, Deutsche Welle, Güncel, Haberler

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