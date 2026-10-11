Endonezya ve Mısır liderleri, Cakarta'da İsrail'in işgalini genişletmesini kınadı

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Endonezya ve Mısır, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletmesini güçlü biçimde kınayarak, Orta Doğu'da gerilimin derhal düşürülmesi çağrısı yaptı.

Antara ajansının haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Cakarta'da Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, ekonomi ve savunma sanayisi dahil birçok alanda işbirliği fırsatlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

İki lider, Orta Doğu'da artan çatışmaların sivilleri ve küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiğine dikkati çekerek, gerilimin derhal düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüme yönelik desteklerini yineleyen taraflar, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletmesini güçlü biçimde kınadı.

Taraflar ayrıca, denizcilik ve balıkçılık sektörlerinde ikili işbirliğinin güçlendirilmesini öngören mutabakat zaptına ve diğer bazı anlaşmalara imza attı.

Sisi, 6-9 Ekim'de Güney Kore'ye ve 9-10 Ekim'de Malezya'ya yaptığı ziyaretlerin ardından Asya turunu Endonezya ile sonlandırdı.

Endonezya ve Mısır arasındaki ilişkiler, Subianto'nun Nisan 2025'te Kahire'ye yaptığı ziyaretle stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmişti.

Kaynak: AA