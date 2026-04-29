Endonezya'daki Tren Kazasında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

CAKARTA, 29 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, onlarca kişi de yaralandı.

Büyük Cakarta Bölgesi Polis Sözcüsü Budi Hermanto salı günü yaptığı açıklamada, Cakarta'daki bir polis hastanesine yakınlarının kayıp olduğunu bildiren 7 kişinin başvurduğunu belirterek, kimlik tespit sürecinin hızlandırılması için diğer ailelere de başvuru çağrısında bulundu.

Salı sabahı kentteki bir hastanede yaralıları ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, hükümeti ve şahsı adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Subianto, trajik kazaya ilişkin hızlı bir soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Kaza, pazartesi günü yerel saatle 20.50 sularında Cakarta-Bekasi hattında sefer yapan bir banliyö treniyle Cakarta-Surabaya hattında çalışan uzun mesafe treninin çarpışması sonucu meydana geldi.

Demiryolu işletmecisi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, kazanın nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua
