Endonezya'daki At Yarışlarında Çocuk Jokeyler Yarıştı Güncel Haberler AÇE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe eyaletinin Takengon şehrindeki geleneksel at yarışları büyük ilgi gördü. AÇE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe eyaletinin Takengon şehrindeki geleneksel at yarışları büyük ilgi gördü. Birçok eyalet sakini ve turist yarışmayı izlemeye geldi. Yarışlarda 10 ila 15 yaş arası çocuk jokeylerin mücadele etmesi eskiden beri süregelen bir geleneğin parçası. Endonezya'nın Açe eyaletine bağlı Takengon şehrindeki geleneksel at yarışlarında mücadele eden bir çocuk jokey, 27 Ağustos 2022. (Fotoğ raf: Fachrul Reza/Xinhua) Endonezya'nın Açe eyaletine bağlı Takengon şehrindeki geleneksel at yarışlarında mücadele eden çocuk jokeyler, 27 Ağustos 2022. (Fotoğr af: Fachrul Reza/Xinhua) Endonezya'nın Açe eyaletine bağlı Takengon şehrindeki geleneksel at yarışları öncesi atını yıkayan bir çocuk, 27 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel turist Açe Güncel Haberler

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