Endonezya'da yanardağ patlamasında 3 dağcı yaşamını yitirdi

Endonezya'nın North Maluku bölgesindeki Dukono Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu, tırmanışta bulunan 3 dağcı yaşamını yitirdi, 10'dan fazla dağcıdan haber alınamadı. Volkan, sabah saatlerinde 10 kilometre yükseklikte kül püskürtmeye başladı.

Channel News Asia'nın haberine göre, ülkenin North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.

Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.

Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono, 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor.

Volkan, en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
