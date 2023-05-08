Endonezya'da Bir Köy Sel Suları Altında Kaldı

Endonezya'nın Açe eyaletinde yer alan Batı Açe bölgesindeki Napai köyünde şiddetli yağmurdan sonra sel sularında yürüyen kadınlar, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yulham/Xinhua)
BATI AÇE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın kuzeybatısında yer alan Açe eyaletindeki şiddetli yağışların ardından, Napai köyünü vuran sel felaketi sebebiyle onlarca ev sular altında kaldı. Yerel halk selden etkilenen evlerindeki derin sulardan güçlükle çıkarak barınak arayışına girerken bölgede ilerlemek ve eşyaları taşımak için ahşap tekneler kullanıldı.
Endonezya'nın Açe eyaletinde yer alan Batı Açe bölgesindeki Napai köyünde şiddetli yağmurdan sonra sel altında kalan evler, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yulham/Xinhua)
Endonezya'nın Açe eyaletinde yer alan Batı Açe bölgesindeki Napai köyünde şiddetli yağmurdan sonra oluşan sel sularında bir adam ahşap bir tekneyi tutarak ilerliyor, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yulham/Xinhua)
Endonezya'nın Açe eyaletinde yer alan Batı Açe bölgesindeki Napai köyünde şiddetli yağmurdan sonra oluşan sel sularında bir adam elindeki cep telefonuyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyor, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yulham/Xinhua)
Endonezya'nın Açe eyaletinde yer alan Batı Açe bölgesindeki Napai köyünde şiddetli yağmurdan sonra sel altında kalan evler, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yulham/Xinhua)