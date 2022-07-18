Ender Çift Yıldız Sistemleri Keşfedildi

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bir gökbilimcinin liderlik ettiği uluslararası bir ekip, ortak kütle merkezleri etrafındaki bir yörüngede hareket eden iki yıldızdan oluşan ender görülen çift yıldız sistemlerinin iki yeni örneğini tespit etti. Uluslararası ekibin lideri Tsinghua Üniversitesi'nden Zhu Wei, Bernhard-1 ve Bernhard-2 olarak adlandırılan iki sistemin de merkezi yıldızların yörüngelerine belli bir açı oluşturan olağandışı bir gaz ve toz diskiyle çevrili olduğunu söyledi. Araştırmanın bulguları, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.

Yıldızları saran yoğun gaz veya gezegen öncesi disk aynı yörünge düzleminde bulunuyor; tıpkı güneş sistemindeki gezegen ve uyduların çoğunun aynı yörünge düzlemine sahip olduğu gibi. Ancak Zhu, yıldızın çevresindeki diskin aynı yörüngeyi paylaşan yıldızların düzlemine belli bir açıyla düştüğü yeni keşfedilen çift yıldız sistemlerinin ender görülen türden olduğunu söyleyerek diskin bu eğiklik yüzünden bir topaç gibi hareket ettiğine işaret ediyor. Zhu, disk bu şekilde hareket ettiğinde Dünya ile çift yıldızlar arasında onlarca yıl süreyle hareket ettiğini ve bunun da çift yıldızların parlaklığının düzenli olarak değişiklik göstermesine neden olduğunu söyledi. Dünyadan bakıldığında çift yıldızlardan birisi yıldızı çevreleyen diskin arkasında kalınca sistemler sönükleşiyor. Yıldız Dünya'dan yeniden gözlemlenebildiğinde sistemin parlaklığı da normale dönüyor. Çalışmanın bulgularına göre Bernhard-1'in sönük kaldığı süre her 192 günde bir tekrar etmek üzere 112 gün, Bernhard-2'nin sönük kaldığı süre ise her 62 günde bir tekrar etmek üzere 20 gün sürüyor. Zhu, iki çift yıldızlı sistemin Dünya'dan 3.000 ila 10.000 ışık yılı uzakta yer aldığını ve bu sistemlerin keşfinin gezegenlerin nasıl oluştuğunun anlaşılması açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Araştırma Çin ve başka ülkelerden profesyonel ve amatör gökbilimcilerin yanı sıra araştırmacılarla işbirliği yapılarak gerçekleştirildi.

Xinhua / Güncel