Emine Erdoğan Sarıyer'deki 'Mehmet Tabanca Anaokulu' açılışına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar." dedi.

Sarıyer'de Mehmet Tabanca Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan, anaokulu açılışı vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Bu modern okulun, çocuklar için güzel bir geleceğin anahtarı olmasını dileyen Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, hayırseverlik, toplumsal karakterimizin en belirgin özelliğidir. Kadim medeniyetimiz, bizlere vakıf kültürüyle birlikte, emsalsiz bir iyilik ve dayanışma pratiğini, miras bırakmıştır. Tüm topluma fayda sağlayacak hizmetlerin peşinde koşan, bu uğurda büyük emek harcayan insanlar medarı iftiharımızdır." diye konuştu. Emine Erdoğan, eğitimi desteklemenin, insanın ülkesine verebileceği en güzel hediye olduğuna inandığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tabanca Ailesi ile emeği geçenlere teşekkür etti.

"AĞACIN YAŞKEN EĞİLDİĞİ GİBİ, İNSANIN DA EN VERİMLİ İŞLENEBİLECEĞİ VAKİT, ÇOCUKLUĞUDUR."

Erdoğan, "İnsan geliştikçe, erdemlerle donandıkça, yaşam da doğru orantılı olarak güzelliklerle dolar. Ağacın yaşken eğildiği gibi, insanın da en verimli işlenebileceği vakit, çocukluğudur. Uzmanlar, 0-6 yaş aralığında, zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimimizin yüzde 70'ini tamamladığımızı söylüyorlar. Okul öncesi eğitim, çocukların dil gelişiminde, sosyal ve duygusal becerilerinin güçlenmesinde son derece önemli bir yere sahip. ve bu çocuklar akademik hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Yaşamlarının sonraki evrelerinde daha başarılı yetişkinler olma ihtimalleri yükseliyor. Diğer bir önemli husus da okul öncesi eğitimin, dezavantajlı çocuklar için fırsat eşitliği sağlamasıdır. Dolayısıyla anaokulları, yaşama en iyi başlangıç yerleridir." dedi.

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Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Emine Erdoğan da hayırsever Erol Tabanca'ya teşekkür belgesi verdi. Programda daha sonra Emine Erdoğan, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Eski Bakanlardan Nabi Avcı, Tabanca ailesinin üyeleri ile bazı milletvekillerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Emine Erdoğan açılışını yaptığı anaokulunu protokol üyeleri ile birlikte gezdi. Anaokulundaki oyun, resim ve etkinlik odalarını gezen Erdoğan, çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.