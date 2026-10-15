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EMEP Genel Başkanı Aslan, gözaltındaki Bahadır Özgür'ün serbest bırakılmasını istedi

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EMEP Genel Başkanı Aslan, gözaltındaki Bahadır Özgür'ün serbest bırakılmasını istedi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür'ün serbest bırakılmasını istedi. Aslan, tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını ve asrın vurgununda kasalarını dolduranların isimlerinin açıklanmasını talep etti.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, gazeteci Bahadır Özgür'ün gözaltına alınmasına ilişkin, "Baskı ve yargı sopası sömürü düzeninizi ayakta tutmaya yetmeyecek! Bahadır Özgür'ü ve diğer tüm tutuklu gazetecileri serbest bırakın, asrın vurgununda kasalarını dolduranların isimlerini açıklayın" açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, kayyum atanan Halk TV'de görev yapan ve son dönemde fon soruşturmasıyla ilgili aydınlatıcı haberler yapan gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Bahadır Özgür fon vurgununa ilişkin haberleri ile soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği bahanesiyle gözaltına alındı. Yüz binlerce emekçinin alın terine çöken Saray iktidarı medya kuruluşlarını ve gazetecileri susturarak suçlarını gizlemek istiyor. Kamu güvenliğini bahane ederek baskıyı artırıyor. Sarayın kamu dediği kendi para kasaları ve sömürü düzenidir. Kamugüvenliği de bu baskı ve sömürü düzeninin bekasıdır! Gözaltı ve tutuklamalar asrın vurgununun üzerini örtemeyecek! Baskı ve yargı sopası sömürü düzeninizi ayakta tutmaya yetmeyecek! İşçilerden, emekçilerlerden gerçekleri saklayamazsınız. Bahadır Özgür'ü ve diğer tüm tutuklu gazetecileri serbest bırakın, asrın vurgununda kasalarını dolduranların isimlerini açıklayın!"

Kaynak: ANKA
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