Emekli madenci hayatını tarıma adadı, şimdi siparişe yetişemiyor - Haberler

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Emekli madenci hayatını tarıma adadı, şimdi siparişe yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı - Murat Sulucak - Güncel
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Emekli madenci hayatını tarıma adadı, şimdi siparişe yetişemiyor Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 25 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

Emekli madenci hayatını tarıma adadı, şimdi siparişe yetişemiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 25 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Satılmış Baduroğlu, 25 yıl önce maden ocağından emekli oldu. Tarıma merak saran Baduroğlu, kendi imkanlarıyla karpuz, çilek ve fındık bahçeleri kurdu. Kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 25 ila 30 lira arasında satışa çıkartan Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek. Hobi olarak başladığı tarım işinde bir yandan da fide yetiştiren Baduroğlu, 11 dönüm arazisi üzerinde adeta siparişe yetişemiyor.

Ürünlerinin büyük bir sevgiyle bakımını yaptığını anlatan 68 yaşındaki Satılmış Baduroğlu, "Hem üretiyoruz hem de tohum fide de yapıyoruz. Bir tonun üzerinde hasat elde edeceğiz. En büyük desteğimiz yine kendimiz. Maden ocağından emekli oldum. 25 sene oldu. Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım. Tarım Müdürümüz var. Ziyaretime geldi. Daha sonra çilek üreticiliği çoğaldı. Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik. Karpuzlarımız, doğal organik. Geçen sene az hasat vardı. Bir önceki sene 10-15 ton arası karpuz ürettik" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

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