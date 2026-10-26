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Elvis Presley'nin 274 şarkısı için Anthropic'e 41 milyon dolarlık dava açıldı

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Elvis Presley'nin hak sahipleri, yapay zeka modellerinin Presley'ye ait 274 şarkıyı izinsiz kullandığı iddiasıyla Anthropic'e California'da dava açtı. Davada 41 milyon doların üzerinde tazminat istenirken Anthropic iddiaları kabul etmediğini ve kendini savunacağını açıkladı.

Elvis Presley'nin müziklerinin hak sahipleri, yapay zeka modellerinin Presley'ye ait 200'den fazla şarkıyı izinsiz kullanarak eğittiği ve telif hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anthropic'e dava açtı.

New York Times'ın haberine göre ABD'nin California eyaletinde açılan davada şarkı başına 150 bin dolar olmak üzere, toplam 41 milyon doların üzerinde tazminat isteniyor.

Lisanslama şirketi Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, çeşitli vakıflar ve en az bir bireysel hak sahibinden oluşan grup, yapay zeka sohbet robotu Claude'un geliştiricisi Anthropic'i, müzik eserlerini korumaya yönelik önlemleri devre dışı bırakmakla, ayrıca şarkılardaki telif hakkı yönetimi bilgilerini kaldırmak veya değiştirmekle itham ediyor.

Dava kapsamında Anthropic'in "All Shook Up", "Can't Help Falling in Love" ve "Return To Sender" gibi hit parçalar da dahil olmak üzere, Presley'e ait 274 şarkının telif haklarını ihlal ettiği öne sürülüyor.

Anthropic'ten bir temsilci, konu hakkında yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmediklerini ve bu davaya karşı kendilerini savunacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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