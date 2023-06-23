Elektrikli bisiklet kazasında otomobil sürücüsüne bıçaklı saldırı

ADANA'da kız arkadaşının kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil sürücüsü Mahmut I.'yı darbedip, bacağından bıçaklayan Mustafa Kadirhan Ş., gözaltına alındı. Cep telefonu ile kayda alınan olayda Mahmut I.'nın elinde bıçak ile üzerine gelen şüpheliye "Yapma" diye seslenmesi dikkat çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut I. yönetimindeki 01 ALM 590 plakalı otomobil, Gamze D. kontrolündeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gamze D., hafif şekilde yaralandı. Bu sırada kazayı duyan Gamze D.'nin erkek arkadaşı Mustafa Kadirhan Ş., kısa sürede olay yerine gelerek cebinden çıkardığı bıçak ile Mahmut I.'ya saldırdı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Mahmut I., elinde bıçak ile üzerine koşan şüpheliye "Yapma" diye seslendi. Kız arkadaşının kazada yaralanmasına öfkelenen şüpheli, tüm uyarılara rağmen Mahmut I.'yı yere düşürüp önce darbetti, ardından da bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı Gamze D. ve Mahmut I., çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise kaza yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.