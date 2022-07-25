Elektrik akımına kapılan Furkan öldü KAYSERİ'de, traktör römorkunu elektrikli oto yıkama makinesiyle yıkarken elektrik akımına kapılan Furkan Özcan (20), hayatını kaybetti. KAYSERİ'de, traktör römorkunu elektrikli oto yıkama makinesiyle yıkarken elektrik akımına kapılan Furkan Özcan (20), hayatını kaybetti. Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Özcan evlerinin önündeki traktör römorkunu yıkamak istedi. Elektrikli oto yıkama makinesini fişe takan Özcan, bir süre sonra akıma kapıldı. Özcan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın çalışmasının ardından Özcan'ın cansız bedeni, otopsi için Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Güncel Palas Güncel Haberler

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