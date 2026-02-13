Haberler

Elazığ Valiliğinden "Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 19 personelin gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Elazığ Valiliği, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 19 personelin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Valilik, haberi yalanlamakla kalmayıp, sağlık çalışanlarının haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ Valiliği, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 19 personelin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir internet haber sitesinde Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 19 personelin gözaltına alındığı yönünde haber yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haber tamamen asılsız, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Kamuoyuna servis edilen içerik, somut bilgi ve belgeye dayanmayan, doğruluğu teyit edilmemiş ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Gerçeğe aykırı bu tür yayınlar; kamu kurumlarının saygınlığına, sağlık çalışanlarımızın kişilik haklarına ve kamu güvenine zarar verebilecek mahiyettedir. Basın özgürlüğü, Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılmak zorunda olup, kişi ve kurumların itibarını zedeleyici şekilde kullanılamaz. Haberi yayınlayan internet sitesi ve sorumlu kişi/kişiler hakkında gerekli adli ve hukuki süreç başlatılmıştır. Valiliğimizce süreç yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
