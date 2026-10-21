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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı

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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı
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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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