Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı

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Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA