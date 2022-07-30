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Elazığ haber | Elazığ'da hortum oluştu

Elazığ yerel gündem haberine göre Elazığ'da kent merkezine yakın bir bölgede oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Elazığ'da kent merkezine yakın bir bölgede oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte Hicret Mahallesi ve Güney Çevre Yolu arasında tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda hortum oluştu.

Yaklaşık bir dakika kadar süren hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.

Bir süre sonra etkisini kaybeden hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonunu kamerasınca kayıt altına alındı.

AA / İsmail Şen - Güncel

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