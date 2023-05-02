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Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda O.K. idaresindeki 23 BM 226, A.Y. idaresindeki 23 ACK 773 ve H.B'nin kullandığı 44 DT 955 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle O.K'nin kullandığı araç kaldırama çıkarak durdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı, 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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