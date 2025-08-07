Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.