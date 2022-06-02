Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattıELAZIĞ Elazığ'da tarım arazilerinden geldiği tahmin edilen 'yaprak biti', merkeze bağlı Hankendi köyünde evleri ve bahçeler ile ağaçları sardı.

Elazığ'da 'yaprak biti' bahçe ve evleri sardı, ekipler çalışma başlattı

ELAZIĞ Elazığ'da tarım arazilerinden geldiği tahmin edilen 'yaprak biti', merkeze bağlı Hankendi köyünde evleri ve bahçeler ile ağaçları sardı. Yetkililer, haşereyle mücadele konusunda çalışma başlattı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Hankendi köyünde bağ, bahçe ve sokaklarda özellikle ağaçların olduğu bölgeleri, bitkinin özsuyu emen böcek olarak tanımlanan 'yaprak biti' istila etti. Bu böcek türü nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar zor durumda kalırken, bazı köylüler ateş yakarak yaprak bitlerini uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Bunun üzerine Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, hem insanların üstündeki elbiselere dadanan hem de bitkilere zarar veren böcekle ilgili biyolojik mücadele başlattı. İlaçlama çalışmalarının farklı yerlerde süreceği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title