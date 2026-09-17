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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda çevre illerden kente gelen 2 araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir aracın bagaj bölümünde iş makinesinin içerisine gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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