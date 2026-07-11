Elazığ'da yolcu treni, SUV tipi araca çarptı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir yolcu treni, hemzemin geçitte SUV tipi bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte SUV tipi araca çarptı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi araca, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fevzi Dağ