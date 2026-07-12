Elazığ'da evde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Doğanoğlu köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangın çıkan tek katlı evde hasar oluştu.
Doğanoğlu köyünde M.A.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İdris Demir