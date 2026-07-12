Haberler

Elazığ'da evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Doğanoğlu köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangın çıkan tek katlı evde hasar oluştu.

Doğanoğlu köyünde M.A.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İdris Demir
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı

Asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı

Marmaray'da dehşete düşüren görüntüler! Ekipler zamanla yarıştı
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi

Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar