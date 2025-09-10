Elazığ'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
Elazığ Malatya Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyon çarpıştı. Olayda otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Malatya Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 25 ABA 755 plakalı otomobil ile 23 ABG 266 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.
