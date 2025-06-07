Elazığ'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişiden 2'si ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AB 1709 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel