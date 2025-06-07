Elazığ'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişiden 2'si ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 AB 1709 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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