Elazığ'da otobüs şoförü Emrah Zaman, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Elazığ'da otobüs şoförü Emrah Zaman, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Emrah Zaman, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı. Ulaştırma amirliğinden izin alan Zaman, yolcuyu korna çalarak kısa sürede hastaneye yetiştirdi. Yolcu hastanede tedavi altına alındı.
Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Emrah Zaman, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Kent merkezinde sefer yapan halk otobüsüyle seyahat eden bir yolcu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine otobüs şoförü Zaman???????, bağlı olduğu ulaştırma amirliğinden izin alarak, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Korna çalarak trafikteki diğer araçlardan yol isteyen Zaman, rahatsızlanan yolcuyu kısa sürede Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Yolcunun otobüste rahatsızlanarak yere düşmesi ve ardından otobüsle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.