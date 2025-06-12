Elazığ'da Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Elazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tekin YALÇINKAYA/ PALU (Elazığ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel