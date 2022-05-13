Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1150 kilogram balık ele geçirildi

KOVANCILAR, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 150 kilogram balık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Baskil ve Kovancılar ilçesinde denetim yaptı.

Denetimde ekipler durdurdukları bir araçta, 1150 kilogram sazan cinsi balık ele geçirdi.

Balıklara el konulurken, araçtaki 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen balıklar yapılan kontroller sonunda tüketime uygun olmaması nedeniyle imha edildi.