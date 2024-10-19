Elazığ'da Ekim Ayında Armut Ağacı Çiçek Açtı
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bir armut ağacı çiçek açtı. Dernek başkanı Hüseyin Turan, bahçesindeki ağaçta ilginç bir durumla karşılaştığını belirtti.
Elazığ'ın Keban İlçesinde, ekim ayında armut ağacı çiçek açtı.
İlçeye bağlı Göldere köyünde bulunan armut ağacı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açtı.
Göldere Köyü Elif Hatun Camii Derneği Başkanı Hüseyin Turan, bahçesindeki armut ağacının çiçek açtığını söyledi.
Köy ziyaretinde bahçesindeki armut ağacının çiçek açtığını fark ettiğini belirten Turan, "Bahçemdeki aşılı armut ağacının bir yanı yaprak dökmüş, diğer yanı da çiçek açmış şekilde gördüm." dedi.