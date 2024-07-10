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Elazığ'da Arkadaşını Parke Taşıyla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da bir tartışma sonucu arkadaşını parke taşıyla öldüren şüpheli tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından cenaze Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

ELAZIĞ'da tartıştığı arkadaşı Yunus Taş'ı (27) başına parke taşıyla vurarak öldürüp, kaçtıktan sonra yakalanan Deniz Erkişi, tutuklandı. Taş'ın cenazesi ise Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olay, 8 Temmuz'da gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak'ta meydana geldi. Alkol alan Deniz Erkişi ile Yunus Taş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Erkişi, parke taşıyla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı. Deniz Erkişi kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Taş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Deniz Erkişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Taş'ın cenazesi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Asri Mezarlık'ta topağa verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Erkişi ise çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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