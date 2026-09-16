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Elazığ'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

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Elazığ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ-Yurtbaşı yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NGZ 131 plakalı otomobilin karşı şeritten yola giren 34 KCT 451 plakalı otomobile çarptığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza, bir tesisin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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