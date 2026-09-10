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Elazığ'da 2 bin 24 dekar alanda üretilen bal kabağı hasadı başladı

Elazığ'da 2 bin 24 dekar alanda üretilen bal kabağı hasadı başladı
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Elazığ'da 2 bin 24 dekar alanda üretilen bal kabağı hasadı başladı.

Elazığ'da 2 bin 24 dekar alanda üretilen bal kabağı hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen'in Kovancılar ilçesi Yarımca Köyü'nde devam eden bal kabağı hasadına katıldığı belirtildi.

Hasat durumu hakkında üreticilerden bilgi alan Taşkesen, bereketli kazançlar diledi.

Geçen yıl kentte sofralık ve kışlık olarak üretilen kabakta TÜİK verilerine göre 2 bin 12 dekar alanda 3 bin 885 ton ürün alındığı belirtilen açıklamada, bu yıl ise 2 bin 24 dekar alanda yaklaşık 4 bin 74 ton rekolte beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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