Elazığ'da 170 dekarlık otluk arazi ve buğday ekili alan yandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 170 dekarlık otluk arazi ve buğday ekili alan yandı.

Sarıcan Beldesi Subaşı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, buğday tarlalarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Karakoçan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangında, yaklaşık 90 dekarı buğday ekili olmak üzere 170 dekarlık alan yandı.