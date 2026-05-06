Elazığ'da tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde arındırılıyor

Elazığ Belediyesi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde toplanan tıbbi atıkları güvenli bir şekilde bertaraf ediyor. Başkan Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde inşa edilen tesis, çevre ve insan sağlığını koruma amacı taşıyor.

Elazığ Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde sterilizasyon ve öğütme işlemlerinden geçirilen tıbbi atıklar bertaraf ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde, çevreyi ve insan sağlığını koruma hedefi doğrultusunda atıklar güvenli bir şekilde bertaraf ediliyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları öncülüğünde doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için inşa edilen tesis, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Hilalkent Mahallesi'nde 300 metrekare kapalı alana sahip tesiste, sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıklar modern ve güvenli yöntemlerle sterilize ediliyor.

Tesiste saatte yaklaşık 1200 kilogram, yılda ise ortalama 1020 ton tıbbi atık sterilizasyon ve öğütme işlemlerinin ardından bertaraf ediliyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen
